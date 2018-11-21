شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك : عقود باسم و معروف تم توثقيها فى اتحاد الكرة قبل الاعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجنب مجلس إدارة نادى الزمالك، تكرار أزمة عقد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروى، مع الثنائى باسم مرسى و معروف يوسف قبل إعارتهما فى الميركاتو الصيفى الأخير خارج مصر.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن عقود باسم مرسى و معروف يوسف الجديدة الموقعة قبل تفعيل إعارة الثنائى لأندية خارجية تم توثقيها فى اتحاد الكرة، قبل انهاء أوراق الإعارة من الأساس لتجنب حدوث نفس أزمة عقد كهربا التى أسدل الستار عليها خلال الساعات الماضية بعد موافقة اتحاد الكرة على توثيق عقد اللاعب الجديد بتاريخ بتوقيعه عام 2017 ليصبح عقده ممتد لـ 3 موسم قادمة بخلاف الموسم الحالى.

ويتبقى فى عقد باسم مرسى مع الزمالك موسمين بخلاف الموسم الحالى ونفس الأمر ينطبق على معروف يوسف المعار لصفوف الشرطة العراقى حتى نهاية الموسم الجارى .