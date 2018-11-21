شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ضيفًا ثقيلاً على النجوم باستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف النجوم نظيره مصر المقاصة على استاد بتروسبورت فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما أن النجوم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة فيما خسر المقاصة من بيراميدز بنفس النتيجة .

ويحتل النجوم المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف وما زالت لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للنجوم لمواصلة النتائج المتميزة واستغلال تعثر المقاصة الذى يسعى مدربه طلعت يوسف للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى للزحف نحو مراكز القمة .