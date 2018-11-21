شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للخطيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مرجان، المدير التنفيذي لنادي الأهلي، إن الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، جيدة بعد إجراء جراحة ناجحة له، موضحا أن مسؤولي النادي تواصلوا معه للاطمئنان على صحته.

وأضاف في مداخلة مع برنامج «هنا العاصمة» على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء: «الخطيب بدأ في برنامج تأهيلى لمدة 10 أيام بالمستشفى، ومن المقرر عودته للقاهرة بعد هذه الفترة»، وتابع: «قريبا جدا سيتم الإفصاح عن أخبار جيدة لجمهور نادي الأهلي ولا داع للقلق».