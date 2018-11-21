شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سابق بـ«كاف» يكشف إمكانية إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالمنعم مصطفى شطة، نجم نادي الأهلي السابق، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» السابق، إن «بيان الاتحاد الأفريقي بشأن إيقاف حكمي الدور قبل النهائي والنهائي ببطولة دوري الأبطال لم يذكر حصولهما على رشوة، ولكنه أدانهما بالانحياز لأحد الفرق».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» على فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الشكاوى التي تقدمت ضد الحكمين كانت على فترات متفرقة، والتحقيق فيها سيستغرق الكثير من الوقت.

وأبدى «شطة» اندهاشه من قرار «كاف» بإيقاف نجم النادي الأهلي وليد أزارو، موضحًا أن إيقاف الاتحاد الأفريقي للحكام بسبب التحيز «لا يترتب عليه إعادة أي مباراة».