شكرا لقرائتكم تمارين برشلونة وأتلتيكو تشهد عودة مصابين قبل أيام من القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برشلونة - أ ف ب | منذ ساعة في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 21 نوفمبر 2018 / 01:51

شهدت صفوف فريقي برشلونة حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وأتلتيكو مدريد الثالث، عودة عدد من لاعبيهما المصابين إلى التدريبات أمس (الثلثاء)، قبل أيام من لقاء مرتقب بينهما في المرحلة الـ13.



إذ أعلن برشلونة أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ نحو أسبوعين بسبب إصابة في عضلات الفخذ، عاود التمارين مع الفريق.

وتشكل عودة لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 26 عاماً، دفعة لفريقه الذي سيحل ضيفاً السبت على أتلتيكو في أبرز مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الليغا الإسبانية.

وأورد برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن «كوتينيو هو ضمن المجموعة في التمارين»، علماً أن اللاعبين خاضوا حصة تدريبية هي الأولى لهم بعد فترة التوقف للمباريات الدولية.

وفي حين لم يتطرق بيان برشلونة إلى مشاركة كوتينيو في مباراة أتلتيكو من عدمها، رجحت الصحف الإسبانية أن يحصل فريق المدرب أرنستو فالفيردي الجمعة على الضوء الأخضر، لإدراج اللاعب الدولي في تشكيلة المباراة التي تقام على ملعب «واندا متروبوليتانو» في مدريد.