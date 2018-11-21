صوفيا فلورش تتعافى

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محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ ساعة في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 21:10

تتعافى السائقة الألمانية صوفيا فلورش من عملية جراحية معقدة وطويلة خضعت لها الإثنين غداة تعرضها لحادث مروع في جائزة ماكاو الكبرى ضمن منافسات سباقات الفورمولا 3، بحسب مصادر طبية.



وأصيبت سائقة فريق «فان أمرسفوورت رايسينغ» البالغة 17 عاما، بكسر في العمود الفقري اثر تعرضها لحادث قوي أدى إلى ارتفاع سيارتها عن الأرض بسرعة فائقة، قبل أن تخترق السياج المخصص للحماية، وترتطم بحاجز غير صلب، موضوع خارج المسار في منطقة يتواجد فيها مصورون وعدد من العاملين في تنظيم السباق، وأدى الحادث لإصابة فلورش وأربعة أشخاص آخرين، وأوضح لاي واي-سنغ، المسؤول في مستشفى كوندي أس. جانيواريو الذي نقلت إليه السائقة الألمانية، أن الأخيرة أمضت سبع ساعات تحت مبضع الجراحين.

وأصيبت سائقة فريق «فان أمرسفوورت رايسينغ» البالغة 17 عاما، بكسر في العمود الفقري اثر تعرضها لحادث قوي أدى إلى ارتفاع سيارتها عن الأرض بسرعة فائقة، قبل أن تخترق السياج المخصص للحماية، وترتطم بحاجز غير صلب، موضوع خارج المسار في منطقة يتواجد فيها مصورون وعدد من العاملين في تنظيم السباق، وأدى الحادث لإصابة فلورش وأربعة أشخاص آخرين، وأوضح لاي واي-سنغ، المسؤول في مستشفى كوندي أس. جانيواريو الذي نقلت إليه السائقة الألمانية، أن الأخيرة أمضت سبع ساعات تحت مبضع الجراحين.

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