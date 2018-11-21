شكرا لقرائتكم فيلادلفيا يحتفظ بسجله نظيفا على أرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعة في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 21:17

احتفظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بموقعه كالفريق الوحيد الذي لم يخسر على أرضه هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على ضيفه فينيكس صنز.



وحقق فيلادلفيا فوزه الـ12 في 17 مباراة هذا الموسم، ويدين به بشكل كبير إلى لاعبه الكاميروني جويل أمبييد (24 عاما) الذي سجل 33 نقطة والتقط 17 متابعة، ليحقق فريقه فوزه التاسع في تسع مباريات في قاعة «ويلز فارغو سنتر»، على رغم تخلفه بفارق خمس نقاط 57-62 بنهاية الشوط الأول.

وأضاف صانع الألعاب الأسترالي بين سيمونز 19 نقطة الى 11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، فيما حقق جيمس باتلر 16 نقطة، في رابع مباراة له مع فريقه الجديد منذ انتقاله في صفقة تبادلية من مينيسوتا تمبروولفز، وحقق فيلادلفيا فوزه الثالث تواليا، والثالث في أربعة أيام.

في المقابل، كان ديفين بوكر أفضل مسجل لفينيكس برصيد 37 نقطة إلى ثماني تمريرات حاسمة، وأضاف الناشئ دياندري آيتون (20 عاما) من البهاماس 17 نقطة إلى تسع متابعات، وقال إمبيد: «كانت مباراة جيدة. لا يمكن أن نأخذ كل الفرص في الاستحواذ، الا اننا تمكنا من القيام بذلك الليلة».

ووصف إمبييد مساهمة زميله الجديد باتلر بـ «الرائعة»، مضيفا: «يساعدنا كثيرا، وخصوصا في الناحية الدفاعية. علينا أن نستمر في العمل وسيساهمنا في قطعنا شوطا طويلا»، وفي مباراة أخرى، حقق ميلووكي باكس ثاني ترتيب المنطقة الشرقية فوزه الثاني عشر في 16 مباراة، وذلك على ضيفه دنفر ناغتس 104.