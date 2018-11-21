شكرا لقرائتكم إسبانيا تقترح على المغرب ترشيحا ثلاثيا لمونديال 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ ساعة في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 21:22

أعلن رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز خلال زيارته المغرب، أنه اقترح على مسؤولي المملكة وفي مقدمهم العاهل محمد السادس، تقدم البلدين، إضافة إلى البرتغال، بملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في كرة القدم.



وأوضح سانشيز في تصريحات عقب استقباله في الرباط من قبل الملك محمد السادس، أنه عرض هذا المقترح بداية على نظيره سعد الدين العثماني، قبل أن يبحثه مع العاهل المغربي، وأضاف: «تقدمت باقتراح، بداية الى الحكومة وبعدها الى الملك محمد السادس، بإطلاق ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030 بين المغرب، إسبانيا والبرتغال». وتابع المسؤول الإسباني الذي يجري زيارته الأولى للمغرب: «ستكون المرة الأولى التي يقدم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وإفريقيا (...) لقد رحب الملك محمد السادس بهذا المقترح»، وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، فضل مسؤول في ديوان رئيس الحكومة المغربية عدم التعليق على الموضوع.

وكان المغرب قد أعلن في حزيران (يونيو) الماضي عزمه على التقدم بملف ترشيح لاستضافة مونديال 2030، وذلك غداة خسارته تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول البلد المضيف لمونديال 2026، لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكانت تلك المحاولة الخامسة للمغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم، بعد 1994، 1998، 2006، 2010. واستضافت القارة السمراء النهائيات العالمية مرة واحدة، وذلك في جنوب إفريقيا عام 2010.

وسبق لتقارير صحافية عدة أن أشارت الى احتمال تقدم المغرب وتونس والجزائر بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030. وفي أواخر أيلول (سبتمبر) أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، الذي يضم المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر، موافقته على «فكرة» التقدم بملف ترشيح ثلاثي من هذه الدول لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.