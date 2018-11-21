شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يكرم اليوم منتخب شباب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم فى الثانية عصر اليوم مجلس النواب، حفل تكريم لمنتخب الشباب لكرة الصالات بمقر البرلمان. يأتى التكريم نظرًا لنجاح منتخب شباب الصالات فى الفوز بالميدالية البرونزية فى أولمبياد الشباب التى أقيمت مؤخرًا فى الأرجنتين، وهى الميدالية الأولمبية الأولى فى تاريخ الكرة المصرية. يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أقام احتفالية لتكريم منتخب الصالات وتم صرف مكافآت مجزية لهم.

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