شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 20 /11 / 2018 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء 20/11/2018، مباراتان في الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدورى المصري، حيث استضاف المقاولون العرب نظيره الجونة، فيما واجه الاتحاد السكندري، فريق إنبي.

المقاولون يهزم الجونة 4/2 فى مباراة مثيرة

نجح فريق المقاولون العرب فى مواصلة انتصاراته محققًا الفوز على حساب الجونة بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

وتقدم أحمد الشيمى للمقاولون فى الدقيقة 15، وتعادل إسلام رشدى للجونة فى الدقيقة 52 قبل أن يحرز أحمد على كامل الهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة 64، وتعادل شيكاتارا للجونة فى الدقيقة 72، ثم يعود إبراهيم عادل ويحرز الهدف الثالث للذئاب فى الدقيقة 77 قبل أن يختتم محمد سمير مهرجان الأهداف فى الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة فى المركز العاشر.

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا غاليًا على إنبى فى عقر داره، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. تمكن الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى من إحراز هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 24 من عمر اللقاء، عن طريق ضربة رأس متقنة بعد كرة مرسلة من ضربة ركنية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 18 محتلاً المركز السادس بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 14 محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 5 وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.