شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك، معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الداخلية غدًا الخميس فى الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت .

ويعلن السويسرى جروس قائمة الزمالك لمباراة الداخلية اليوم والتى من المنتظر أن تشهد غياب الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز المنتظر وصولهما للقاهرة، اليوم عقب المشاركة مع نسور قرطاج فى ودية المغرب أمس الثلاثاء، وكذلك محمد عبد الغنى لتعرضه للإيقاف بعد طرده فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة ومحمود حمدى الونش للإصابة.

ويترقب أن تشهد قائمة الزمالك وجود الثنائى مصطفى فتحى والمغربى حميد أحداد بالإضافة إلى محمد عبد السلام المنتظر وجوده لأول مرة استعدادًا للمشاركة أساسيًا وتعويض غياب ثنائى الدفاع عبد الغنى والونش، فيما سيحدد الجهاز الفنى مصير وجود كاسونجو من عدمه وفقًا للحالة البدنية والفنية للاعب المنتظر وصوله للقاهرة فجر اليوم بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات أمم أفريقيا .