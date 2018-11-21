شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لكارتيرون وقائد الأهلي اليوم بالإمارات للحديث عن مباراة الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى ومعه قائد الفريق مؤتمرًا صحفيًا فى الثالثة من عصر اليوم الأربعاء بالإمارات للحديث عن مباراة الوصل فى البطولة العربية. ويلتقى الأهلى والوصل فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة غدًا فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2/2. ويتحدث كارتيرون وقائد الأهلى خلال المؤتمر الصحفى اليوم، عن المباراة ودوافع الفريق فيها خاصة أنها المباراة الأولى للأهلى عقب خسارة بطولة أفريقيا.

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