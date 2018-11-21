شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يواجه صربيا فى معسكر الاستعداد لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب السلة رجال بقيادة عمرو أبو الخير مع نظيره المنتخب الصربى فى أولى المباريات الودية التى يخوضها المنتخب على هامش المعسكر الذى يقام استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، المقرر إقامتها بأنجولا فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر

وتضم قائمة المنتخب كلاً من محمد طه، أحمد عادل، رامى جنيدى، إبراهيم الجمال، هيثم كمال، يوسف شوشة، عمر طارق، احمد خلف بيبو، عمر عزب، رامى إبراهيم، أنس أسامة، إبراهيم خالد، أحمد مصطفى عمارة، باسم الليثى.

وقد غادرت بعثة المنتخب إلى صربيا فجر أمس للدخول فى معسكر مغلق لمدة أسبوع قبل المغادرة إلى أنجولا لخوض التصفيات.