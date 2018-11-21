أجيري: الشناوى حارس مصر الأول.. وهذه نصيحتي لرمضان صبحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد خافيير اجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه يسعى لبناء جيل جديد من اللاعبين صغار السن لمنحهم الثقة فى الفترة المقبلة حتى يتمكن من الاعتماد عليهم فى البطولات المقبلة.

وأشار أجيري خلال استضافته ببرنامج ملعب مع الاعلامى أحمد شوبير على قناة " أون سبورت" ، إلى أنه يسعى إلى الاستفادة من الظروف السابقة التى واجهها الفريق خلال الفترة الماضية خاصة وأن الفريق خسر مبارياته الثلاث فى كأس العالم، لذلك كان علينا ان نتعامل مع الأمر لعلاجه بشكل جذرى فى المستقبل.

اضاف أنه يستمتع باللاعبين الجديد على رأسهم صلاح محسن لاعب الأهلي الذى يراه يجيد رؤية الملعب بشكل رائع وموهوب بدرجة كبيرة ويمتلك الثقة والقوة التى يحتاجها، متابعاً أن صلاح محسن يمتلك كل مقومات اللعب فى أوروبا، وانه وبسؤال اى وكيل فى أوروبا سيمنح صلاح محسن سن أكبر منه خاصة وأنه لم يتجاوز 21 عامًا، وهو إضافة كبيرة للمنتخب الوطنى.

وقال انه يتحدث بشكل فردى مع كل اللاعبين على حدى ويؤكد لهم أنه يعرف كل ما يعيشونه كما هو الحال بالمكسيك فالأجواء متشابهة جدًا، مشيرًا الى ان علاقته بجميع اللاعبين فى الفريق.

وبسؤاله عن طاهر محمد طاهر قال انه لاعب شاب لكنه يمتلك كل مقومات اللعب الدولى وله شخصية قوية.