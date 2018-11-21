رياضة | رونالدو: مواجهة اليونايتد بدوري الأبطال من أفضل مباريات مسيرتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو: مواجهة اليونايتد بدوري الأبطال من أفضل مباريات مسيرتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرازيلي وأحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني رونالدو نازاريو، أن مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال على ملعب أولد ترافورد، كانت جميلة ومفتوحة للغاية، وسجل خلالها ثلاث أهداف، وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "عندما تم إستبدالي في هذه المباراة الرائعة تلقيت تصفيقاً كبيراً والجميع كان واقفاً، لم أكن أتوقع ذلك، لقد فُوجئت بردة الفعل العفوية من المنافسين". وأضاف قائلاً: "لقد كانت لحظة سحرية حقاً، وهي واحدة من أهم اللحظات في حياتي، عندما أنظر إلى الوراء، أشعر بالفخر في كل شيء قمت به في مسيرتي المهنية".

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