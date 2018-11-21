رياضة | نادر شوقي: حسام غالي مستمر في الأهلي حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: حسام غالي مستمر في الأهلي حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نادر شوقي مدير أعمال حسام غالي أن قائد الأهلي السابق لم يصدر منه أي تصرف أو تصريح حول أزمة هيثم عرابي المثارة في الفترة الماضية.

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لا ارى اي موقف، ارى فقط كلام على السوشيال ميديا ليس أكثر".

وتابع: "غالي مستمر في منصبه، من الذي قال إنه رحل؟، لم يقدم غالي استقالته بسبب هيثم عرابي ولم يصدر منه أي تصريح، غالي موجود على قوة النادي الاهلي حتى هذه اللحظة".