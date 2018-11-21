رياضة | كورتوا يبدأ رحلة العودة مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يبدأ رحلة العودة مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، يبدأ في استعادة فورمته الخاصة من خلال المشاركة في تدريبات ريال مدريد.

وأفادت "ماركا" إلى أن كورتوا يعود إلى ريال مدريد مع الرغبة في تحقيق المزيد من الشباك النظيفة في المباريات. الحارس البلجيكي يعود من المهمة الوطنية التي كانت سيئة بالنسبة له، لكنه عاد إلى الفالديبيباس حريصاً على العودة إلى العمل ومواصلة التطور من ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري.

ولم تكن بداية كورتوا سهلة في ريال مدريد حيث كان يعاني من النكسات في غالب وقته في العاصمة الإسبانية، في البداية، وصل كورتوا متأخراً في الصيف بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم وبعد أن أستغرق مسألة خروجه من تشيلسي الكثير من الوقت للوصول إلى حل نهائي.

وبمجرد وصوله إلى النادي، لم يصبح مكانه ثابت سريعاً، حيث يبذل كيلور نافاس قصارى جهده لمحاربة تهديد كورتوا لمركزه، كورتوا نجح في الفوز في هذا التحدي، على الرغم من ذلك، قد فعل ذلك بالكثير من التواضع، حتى أنه طور علاقته بشكل إيجابي مع الكوستاريكي في هذا الجانب.

تحت قيادة جولين لوبيتيجي، كان نافاس يلعب دوراً أساسياً في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، لكن سولاري غير ذلك، حيث جعل كورتوا الحارس الأساسي بلا منازع، والآن هو الحارس الأساسي لبطل دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وتمكن كورتوا من الخروج بشباك نظيفة مرتين في آخر ثلاث مباريات، مرحلة جديدة يقدمها الحارس البلجيكي لنفسه، الذي لم تكن سهلة حتى الآن في مدريد ولم تساعده الظروف الفوضية المحيطه به في التأقلم.

الآن، على الرغم من أنه قد يبدأ من الصفر ولكنه يتمتع بالهدوء مع سولاري كما هو الحال مع العديد من اللاعبين.