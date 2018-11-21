رياضة | عاجل.. عبد الله السعيد يكشف عن شرطه الوحيد من أجل الانضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عبد الله السعيد يكشف عن شرطه الوحيد من أجل الانضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الله السعيد نجم أهلي جدة السعودي والأهلي المصري السابق بأن مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي السابق هو سبب انضمامه للنادي الأحمر، كما ذكر بأنه يفضل اللعب بجوار كل من أحمد حجازي نجم ويست بروميش الإنجليزي ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ورمضان صبحي نجم هدرسفيلد الإنجليزي وشريف إكرامي وأحمد فتحي نجمي الأهلي. وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "بدأت ممارسة كرة القدم في شوارع الإسماعيلي وتقدمت للاختبارات بالإسماعيلي وقبلت فيها وبدأت بعدها مشواري في صفوفه". وأضاف :"أفضل اللعب بجوار كلا من حجازي واكرامي وصلاح وفتحي ورمضان صبحي". واختتم السعيد تصريحاته قائلاً :"عندما فاوضني الأهلي للتعاقد معي وعلمت برغبتهم في ضمي اشترطت أن يكون الطلب نابع من مانويل جوزيه شخصيا".

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