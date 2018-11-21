رياضة | ريال مدريد يستعد لحسم التعاقد مع مهاجم فلومينينسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لحسم التعاقد مع مهاجم فلومينينسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد يسعى لتدعيم خط هجومه بالنجم البرازيلي الشاب بيدرو أباد، لاعب فلومينينسي البرازيلي.

ووفقًا لما ذكره "SporTV" فإن ريال مدريد لم ينس بيدرو، حيث تعرض المهاجم لإصابة خطيرة في الركبة في سبتمبر الماضي، وكانت المفاوضات متوقفة، ولكن إذا تعافى اللاعب، فسيقدم النادي عرضاً بقيمة 25 مليون يورو.

ويسعى نادي ريال مدريد إلى التعاقد مع "بيدرو"، بعد تألقه مع النادي البرازيلي، ويواجه منافسة شرسة من أكثر من نادٍ وعلى رأسهم بوروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني؛ بالإضافة إلى ميلان وروما الإيطاليان.