رياضة | سيناريوهات جديدة تحسم رحيل "بيل" عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريوهات جديدة تحسم رحيل "بيل" عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، وفي حال نجح البلوز في التعاقد مع هازارد في يناير، فسيرحل بيل عن صفوف الريال.

وعانى بيل خلال الفترة الأخيرة من هبوط في المستوى؛ مما جعل البعض من جماهير ريال مدريد يُطالب برحيله عن صفوف النادي الملكي.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبق له الاهتمام بالتعاقد مع جاريث بيل صيف العام الجاري، ولكن نادي ريال مدريد وقتها رفض التفريط في اللاعب الويلزي لصالح النادي الإنجليزي.