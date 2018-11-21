كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريوهات جديدة تحسم رحيل "بيل" عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وحاول ريال مدريد التعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، وفي حال نجح البلوز في التعاقد مع هازارد في يناير، فسيرحل بيل عن صفوف الريال.
وعانى بيل خلال الفترة الأخيرة من هبوط في المستوى؛ مما جعل البعض من جماهير ريال مدريد يُطالب برحيله عن صفوف النادي الملكي.
يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبق له الاهتمام بالتعاقد مع جاريث بيل صيف العام الجاري، ولكن نادي ريال مدريد وقتها رفض التفريط في اللاعب الويلزي لصالح النادي الإنجليزي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | سيناريوهات جديدة تحسم رحيل "بيل" عن ريال مدريد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .