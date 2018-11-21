رياضة | عاجل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة عن حسام غالي والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة عن حسام غالي والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين أنه قام بتقديم عرض على حسام غالي من أجل العمل في إدارة نادي الجونة. وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عرضت على حسام غالي العمل في منصب المدير الرياضي بنادي الجونة أو مدير الكرة". وتابع: "غالي رفض العمل في إدارة الجونة وتمسك بالعمل في النادي الأهلي".

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