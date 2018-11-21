رياضة | السويد تهزم روسيا وتتأهل للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تهزم روسيا وتتأهل للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد المنتخب السويدي لكرة القدم إلى المستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الروسي 2 / صفر أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثاني للبطولة.

وسجل هدفي المنتخب السويدي فيكتور لينديلوف وماركوس بيرج في الدقيقتين 41 و72.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب بفارق المواجهات المباشرة بينه وبين المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني الذي ضمن البقاء في المستوى الثاني في النسخة الجديدة من البطولة.

وكان المنتخبان تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت بروسيا قبل أن يفوز المنتخب السويدي أمس.

وكان المنتخب التركي هبط رسميا للمستوى الثالث في الجولة الماضية عقب خسارته من المنتخب السويدي.