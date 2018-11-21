الامارات | الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للعام الثالث على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للعام الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعبو الشارقة يحتفلون بكأس اليد. تصوير: باتريك كاستيلو

احتفظ فريق رجال الشارقة لكرة اليد بفوزه، أمس، على شباب الأهلي 28-23 بكأس الإمارات للعام الثالث على التوالي، والرابع في تاريخ البطولة، بعد لقب 2008، وذلك في المباراة التي جمعتهما، أمس، على صالة النصر في ختام النسخة الـ16 من المسابقة.

كما شهدت منافسات اليوم الختامي، وفي لقاء سبق النهائي على الصالة ذاتها، حسم فريق النصر المركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على جاره الوصل 24-17.

وعقب انتهاء المنافسات، توجه الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، يصحبه أمين عام اللجنة الأولمبية، طلال الشنقيطي، ورئيس اتحاد اليد، محمد عبدالكريم جلفار وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى الخزامي، وعدد من الشخصيات بتقليد النصر الميداليات البرونزية، وشباب الأهلي الفضية، والشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وفي تفاصيل المباراة، جاءت البداية متقاربة من الفريقين، إلا أنه سرعان ما نجح الملك، بعد مضي 10 دقائق، في وضع فارق مريح بلغ أربعة أهداف، بنتيجة 5-1، قبل أن ينتفض شباب الأهلي وينجح لاعبوه تدريجياً في تقليص الفارق الذي بلغ الهدف الوحيد عند الدقيقة 20 وبنتيجة 9-8، لكن صحوة شباب الأهلي لم تدم طويلاً بعد أن شهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول استعادة الملك لزمام المبادرة، وإنهاء الشوط لمصلحته بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة 14-11.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل لاعبو الشارقة تفوقهم على صعيدَي الأداء والنتيجة، لينجح لاعبو الملك في الابتعاد تدريجياً بالفارق وإنهاء المباراة لمصلحته بفارق خمسة أهداف وبنتيجة 28-23، ليحقق بانتصاره هذا لقبه الثالث على التوالي في البطولة، والثاني للموسم الحالي، عقب فوزه، سبتمبر الماضي، بكأس السوبر الإماراتي.