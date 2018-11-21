الامارات | انطلاق معسكر فتيات الإمارات والسعودية المشترك للدرّاجات في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر فتيات الإمارات والسعودية المشترك للدرّاجات في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد اليوم اتحاد الدرّاجات المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن انطلاق المعسكر المشترك بين فتيات الإمارات والسعودية للدرّاجات، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بداية من اليوم وحتى 30 الجاري بمشاركة 20 لاعبه من الدولتين.

يحضر المؤتمر، الذي يقام في «رويال أم» في الفجيرة، رئيس اتحاد الإمارات للدرّاجات، أسامة الشعفار، والأميرة ريما بنت بندر آل سعود، رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات وممثلين من الاتحاد السعودي للدرّاجات.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات رئيسة اللجنة النسائية، نورة حسن الجسمي، أن المعسكر الذي يجمع المنتخبين الشقيقين يهدف إلى توطيد أواصر العلاقات بين الاتحادين، إضافة إلى زيادة الخبرات والاحتكاك التدريبي للاعبات، بهدف المشاركة في المنافسات المقبلة.

وقالت: «إن المعسكر يأتي في إطار استعداد منتخب فتيات الدرّاجات للمشاركة في البطولة العربية بمصر في شهر ديسمبر المقبل».