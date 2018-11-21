الامارات | «دبي الرياضي» يُكرّم 5 من روّاد العمل الرياضي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يُكرّم 5 من روّاد العمل الرياضي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجلس دبي الرياضي، 11:30 من صباح اليوم، حفل التفوق لتكريم الفائزين، ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي الماضي، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في فندق «قصر الحبتور»، تحت شعار «طموح بلا حدود».

وسيتم خلال الحفل تكريم خمسة من روّاد العمل الرياضي في أندية دبي، وتضم قائمة المكرّمين كلاً من الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رائد الحركة الأولمبية وأحد رموز الرياضة في دولة الإمارات، حيث تولى منصب رئاسة اتحاد الإمارات لكرة السلة، خلال الفترة من 1980 إلى 1984، كما ترأس اللجنة الأولمبية الوطنية، خلال الفترة من 1984 إلى 2000، وترأس مجلس إدارة نادي الوصل لأكثر من 25 عاماً.

كما سيتم تكريم عبدالله بن محمد بن حارب الفلاحي، الذي أسس أول اتحاد لكرة السلة، كما اختير نائباً لرئيس الاتحاد الخليجي للعبة، وكذلك عبدالله عبدالرحمن الساي، الذي يعدّ أول إماراتي يترأس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم في دبي عام 1971، ويعدّ من روّاد التحكيم في الدولة، وأيضاً خليفة سلطان محمد بن سلمان، أحد الرموز الإماراتية لكرة اليد، منذ منتصف السبعينات، وجمعة غريب مبارك، أحد أقدم رموز الرياضة في الإمارات، وهو أول مدرب إماراتي يتولى تدريب المنتخب الأول لكرة القدم عام 1973.