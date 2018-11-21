شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض الصفقات وطارق يحيى يلجأ للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن طارق يحيى، المدير الفنى الجديد لفريق سموحة، على مستوى اللاعبين خلال التجربة الودية التى خاضها الفريق مع مالية كفر الزيات فى أولى تجاربه الودية، وانتهت بفوز سموحة 7-1 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب نادى سموحة فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة بتروجيت، والتى تقام الاثنين المقبل على ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدورى العام الممتاز.

واستفاد طارق يحيى تماما من تلك التجربة بعد أن حرص على إشراك عدد من لاعبى فريق الشباب للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى ومدى إمكانية الاستعانة بهم فى المشاركات الرسمية، فى ظل سياسة مجلس الإدارة برئيسه محمد فرج عامر لتقليص التعاقدات الخارجية والاعتماد على العناصر الشابة من أبناء النادى.

وتابع «يحيى» المباراة الودية، وأبدى إعجابه الشديد بعدد من اللاعبين مواليد 97 أمثال: محمود جعفر مهاجم وهداف الفريق، وعلى أبوالعلا ومحمود سامى ورضا رافت، وقرر تصعيدهم خلال الفترة المقبلة لتدريبات الفريق الأول، وسبق لطارق يحيى أن ضم اللاعبين عبدالرحمن موسى، ظهير أيسر (بودا)، وعمر الحبشى مهاجم، وإبراهيم عبد القوى، وأحمد العش، مساك، وأحمد لورد، حارس مرمى، ضمن صفوف الفريق الأول أيضا.

ولاقى هذا الاهتمام من جانب طارق يحيى ارتياحا كبيرا وسط قطاع الناشئين بالنادى ومنحهم الأمل والتفاؤل بالاستعانة بالمزيد من أبناء القطاع المميزين فى الفريق الأول. على الجانب المقابل، أبدى محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، دهشته الشديدة بعد تراجع اتحاد الكرة عن اعتماد خاصية الفيديو فى ملاعب كرة القدم، مشيرا إلى أن تراجع الاتحاد عن التنفيذ يعد بمثابة أمر غير منطقى. وأضاف أنه أول من توقع إمكانية عدم استكمال الموسم الحالى من مسابقة الدورى العام فى ظل الارتباطات التى طرأت رغما عن اتحاد الكرة.