شكرا لقرائتكم السويد تتاهل للمستوى الأول من دورى الأمم الأوروبية على حساب روسيا.. وتعادل البرتغال وبولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل المنتخب السويدى إلى المستوى الأول من النسخة المقبلة من دورى الأمم الأوروبية، بعد أن حقق فوزا ثمينا على نظيره الروسى بهدفين مقابل لاشئ، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "فريندز آرينا" بمدينة سولنا السويدية.، فى الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية للمستوى الثانى للبطولة.

احرز هدفى اللقاء كلا من فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد فى الدقيقة 41، وماركوس بيرج مهاجم العين الإماراتى فى الدقيقة 72.

بتلك النتيجة تساوى المنتخبان فى رصيد النقاط (7)، ولكن تأهل المنتخب السويدى بسبب تفوقه فى المواجهات المباشرة، واحتل منتخب تركيا المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفى المستوى الأول تعادل منتخبا البرتغال وبولندا 1-1 فى المجموعة الثالثة فى لقاء تحصيل حاصل، بعد أن ضمن منتخب البرتغال التأهل للدور قبل النهائى.



فرحة المنتخب السويدى

ماركوس بيرج

هدف السويد الثانى

لينديلوف يحتفل بالهدف



سيلفا صاحب هدف البرتغال

هدف بولندا