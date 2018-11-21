شكرا لقرائتكم تعرف على رساله سيسيه لرئيس الاتحاد السكندرى ..صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الرازق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري علي توجيه رسالة لمحمد مصليحي رئيس نادي زعيم الثغر بعد احرازه هدف الفوز لفريقه أمام انبي فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدورى . وكتب سيسيه علي قميصه رسالة إلى رئيس الاتحاد السكندري ليشكره علي ثقته ومنحه الفرصة كاملة واهدي اليه هدف الفوز أمام انبي.

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