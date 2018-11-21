شكرا لقرائتكم كهربا يرفض إثارة أى أزمات بعد تجديد عقده مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك إثارة أى أزمات بعد إعلان ناديه توثيق عقده الجديد بشكل رسمى فى اتحاد الكرة على عكس رغبة اللاعب .

وأعلن مجلس إدارة الزمالك توثيق عقد محمود كهربا، باتحاد الكرة منذ ساعات بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة بخصوص صحة العقد الذى تم توقيعه مع اللاعب قبل إعارته الأخيرة لنادى اتحاد جدة السعودى .

ورغم إعلان الزمالك توثيق عقد كهربا لم يفتعل اللاعب أى أزمات داخل القلعة البيضاء حيث تواجد فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى ويستعد بجدية للتواجد فى مباراة الأبيض المقبلة أمام الداخلية الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ 15 للدورى .

وطلب السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك من كهربا عدم الانشغال بأزمة العقد نهائيا والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر لكونه أحد العناصر الأساسية للأبيض بالوقت الحالى .