شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يوجه رسالة إلى رئيس الاتحاد السكندري ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الرازق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري علي توجيه رسالة لمحمد مصليحي رئيس نادي زعيم الثغر بعد احرازه هدف الفوز لفريقه أمام انبي فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدورى . وكتب سيسيه علي قميصه رسالة إلى رئيس الاتحاد السكندري ليشكره علي ثقته ومنحه الفرصة كاملة واهدي اليه هدف الفوز أمام انبي.

سيسيه

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