شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: أعيش في مصر كأنها بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، أنه عمل لسنوات طويلة فى عامل التدريب واكتسب خبرات فنية جعلته مؤهلًا لقيادة منتخب بحجم مصر.

أوضح أجيري خلال استضافته ببرنامج ملعب مع الاعلامى احمد شوبير علي قناة "اون سبورت" أنه درس ادارة الأعمال ولدى زوجة و3 أبناء منهم اثنان يعيشان فى المكسيك وأعمل فى مجال التدريبات منذ سنين طويلة.

تابع مدرب مصر أن عائلتى فى اسبانيا وهو الأمر الذى جعلنى عملت فى اسبانيا لفترة دامت 15 عامًا كما أننى اتمتع بصداقات جيدة هناك والناس يعرفوننى.

أوضح مدرب منتخب مصر أنه اصطحب زوجته لأنه يؤمن ان القاهرة مثل المكسيك بسبب التشابهات الكبيرة التى تكون هناك، وهو ما يجعلنى أشعر اننى فى بلدى، كما أن زوجتى تعشق عملى وتستمتع حياتنا مع بعض وهو الأمر الذى تسبب فى وجودها بسرعة فى القاهرة.