شكرا لقرائتكم خبر عن "بوجى" ينتقل إلى نادى مصده السعودي لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل الدولي المصري إبراهيم بوجي لاعب المنتخب الوطني لكرة الصالات ولاعب فريق مصر المقاصة المُلقب بـ"الحاوي" إلى نادي مصده بالدوري السعودي لكرة الصالات. واحتفلت الصفحة الرسمية لكرة الصالات ، بانتقال اللاعب الي الفريق السعودي، وقالت "الدولي المصري الحاوي إبراهيم بوجي إلي نادي مصده بالدوري السعودي لكرة الصالات، بوجي الإسم الكبير في عالم كرة الصالات الإفريقية والعربية تاريخ عريق من المشاركات العالمية في كأس العالم والبطولات القارية والمحلية في الدوري المصري مزينة بالتتويجات لنجم كبير في كرة الصالات المصرية".

الحاوي

شكرا لقرائتكم خبر عن "بوجى" ينتقل إلى نادى مصده السعودي لكرة الصالات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .