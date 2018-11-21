شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضه المصريه اليوم الثلاثاء 20/ 11/ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الثلاثاء الموافق 20/ 11/ 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة جاء فى مقدمتها، الأهلى يصل الإمارات لمواجهة الوصل فى البطولة العربية، وحسام عاشور يغادر مران الأهلي في الإمارات للإصابة، وخالد جلال مديرًا فنيًا للشعلة السعودى.

وصلت بعثة الأهلى، منذ قليل، الإمارات لمواجهة فريق الوصل بعد غد الخميس، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

تعرض حسام عاشور قائد الأهلي، للإصابة بكدمة في إصبع القدم، خلال مشاركته في تدريبات الفريق اليوم التي جرت بالملعب الفرعي لنادي الوصل، وذلك إثر كرة مشتركة ولم يستكمل عاشور التدريبات.

كشف مصدر مطلع بالزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف طلائع الجيش، سيعود للقلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الحالى، موضحًا صعوبة تواجده فى يناير المقبل بناءً على عقد الإعارة للنادى العسكرى.

حرص السويسرى كريستيان جروس، على عزل محمود كهربا صانع ألعاب الفريق بشكل تام عن أزمة تجديد عقده الحالى مع الزمالك، حيث طالب اللاعب بالتركيز داخل المستطيل الأخضر فقط خاصة أنه عنصر أساسى فى التشكيلة الأساسية والفريق يحتاج لجهوده فى المرحلة المقبلة الحاسمة.

تلقى حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، عرضًا من نادى النجم الساحلى التونسى، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

أعلن نادي الشعلة السعودي، الذي يلعب في القسم الثاني، عن التعاقد مع خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لمؤمن سليمان.

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أنه يرفض تمامًا بيع نجم دفاع فريقه ياسر إبراهيم، مضيفًا أن القيمة التسويقية لياسر إبراهيم لاعب الفريق لا يمكن أن تقل عن 100 مليون جنيه.

نجح فريق المقاولون العرب فى مواصلة انتصاراته محققًا الفوز على حساب الجونة بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا غاليًا على إنبى فى عقر داره، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

أعلن البرازيلى جورفان فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، قائمة لاعبيه، استعدادًا لملاقاة الإنتاج الحربى غدًا الأربعاء لحساب الأسبوع الــ15 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.