رئيس لجنة الحكام الجزائري: اتهام الأهلي بالرشوة مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد غوتي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الجزائري، تلقيه مراسل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقاف الحكم مهدي عبيد لحين الاستماع إلى أقواله، على خلفية مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي إفريقيا.

وقال غوتي في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" الثلاثاء: "نثق في عبيد شارف ثقة تامة، ولم نشك في نزاهته في أي لحظة، قد يرتكب أخطاء تحكيمية وإنما لا يمكن أن يشارك في أي قضية غير أخلاقية".

وأضاف: "شاهدت مباراة الأهلي والترجي، والحكم ارتكب خطأ تحكيميًا، خاصة أنه تم استخدام تقنية الفيديو لأول مرة بشأن ضربة الجزاء الثانية التي منحها للأهلي، وكان لا بد من إشهار الطرد لوليد أزارو".

وتابع: "نثق في قرارات الكاف، لكن يجب النظر إلى الطرف الثاني من المباراة، فهو النادي الأهلي العريق صاحب تاريخ طويل يفوق المئة العام، مقارنة بالحكم مهدي عبيد الحكم الدولي منذ 10 أعوام فقط".

وأتم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الجزائري تصريحاته قائلا: "لا يمكن أن يفوز الأهلي بالرشوة، هناك اتهام خطير للفريق قبل الحكم، وهذا أمر مستحيل وكل هذه الاتهامات خاطئة تمامًا".