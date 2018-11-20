شكرا لقرائتكم خبر عن رديف الأهلى أمل الاتحاد السكندرى فى تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، وجود أى اتصالات من جانب نادى الزمالك بشأن استعادة مهاجم الفريق المعار للاتحاد رزاق سيسيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن المدير الفنى السويسرى للزمالك أعلن، فى وقت سابق، عدم حاجته لأى من اللاعبين المعارين فى الوقت الحالى. وأكد مصيلحى أن النادى متمسك بسيسيه حتى نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لحاجة الفريق إلى جهوده خلال المباريات الرسمية للفريق.

على الجانب الآخر، عقد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادى الاتحاد، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، المكلف من النادى الأهلى، عن إعداد تصور كامل لجهاز الكرة تم خلالها استعراض احتياجات نادى الاتحاد من الأهلى خلال الميركاتو الشتوى، حيث يسعى زعيم الثغر لدعم صفوفه بـ6 لاعبين، وركز وليد صلاح فى طلبه على اللاعبين الذين خلت القائمة الأفريقية من أسمائهم وخرجوا من حسابات المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كالديرون، وعلى رأسهم باسم على وأكرم توفيق وأحمد الشيخ. وكان وليد صلاح قد استغل تواجده بالقاهرة أثناء معسكر الاتحاد استعدادا لمواجهة الفريق السكندرى مع إنبى التى أقيمت أمس الثلاثاء، وجاءت تحركات وليد صلاح نحو صفقات الأهلى وتغيير بوصلة الاستعانة نادى الاتحاد بلاعبى الأهلى بدلا من الزمالك فى ظل توتر حاد فى العلاقات بين الناديين، على خلفية مشاركة الثنائى رزاق سيسيه، وأحمد داودا فى مواجهة الفريقين بالبطولة العربية للأندية بعد تمسك الاتحاد بتنفيذ بنود عقد الإعارة ومشاركة الثنائى، وهو الأمر الذى أغضب مسؤولى الزمالك بالإضافة إلى توتر علاقة حلمى طولان، المدير الفنى للاتحاد، بمسؤولى الزمالك فى أعقاب علمه بشطبه من عضوية النادى لعدم سداد الاشتراكات المستحقة عليه، فضلا عن دخول رئيس نادى الزمالك فى أزمة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد، والهجوم عليه.

وكان الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى، بقيادة حلمى طولان، يمنى النفس بضم حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية أو اعتبارا من منافسات الموسم الجديد فى حالة صعوبة تفريط الزمالك فى اللاعب فى الوقت الحالى، حيث سبق لحازم إمام خوض تجربة ناجحة مع نادى الاتحاد مما دعا الزمالك لإعادته إلى صفوفه من جديد وإن كان ضمه بات صعبا للغاية سواء على سبيل الإعارة أو البيع للاعب.