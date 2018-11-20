شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يقرر إيقاف الحكم الزامبى «سيكازوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» إيقاف الزامبى سيكازوى، حكم مباراة الترجى التونسى وأول أغسطس الأنجولى، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لحين التحقيق معه، بعد اتهامه بالفساد. اعترض الفريق الأنجولى وتقدم بشكوى بسبب احتساب الحكم ركلة جزاء مشكوكا فى صحتها للترجى، بالإضافة لإلغاء هدف لأول أغسطس، كان كفيلا بتأهله للمباراة النهائية. وأرسلت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى خطاباً للاتحاد الزامبى لإخطاره بإيقاف الحكم، لحين انتهاء التحقيق معه. واستندت اللجنة للمواد 82 و136 و152 فى إيقاف الحكم الزامبى، بحسب البيان الصادر عن الاتحاد الأفريقى. كان أول أغسطس الأنجولى قد تلقى الهزيمة أمام الترجى 2 /4، بإياب نصف النهائى، فى وقت انتهى فيه لقاء الذهاب 1-0 للأول، ليصعد الفريق التونسى للنهائى ويحصد اللقب.

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