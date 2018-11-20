شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يدخل صراع التعاقد مع الصربى «يوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل برشلونة فى صراع مع ليفربول وبايرن ميونخ، من أجل التعاقد مع لوكا يوفيتش نجم إنتراخت فرانكفورت الألمانى.

وقالت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، إن هناك صراعًا كبيرًا بين العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع اللاعب الصربى صاحب الـ20 عامًا، مهاجم فريق فرانكفورت الألمانى.

ويعد يوفيتش من أبرز مواهب الدورى الألمانى لهذا الموسم، حيث سجل مع فريقه 9 أهداف فى 11 مباراة ويتصدر ترتيب الهدافين فى الدورى، كما سجل 3 أهداف أخرى فى بطولة الدورى الأوروبى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن برشلونة أرسل كشافين لمراقبة يوفيتش فى مباراة منتخب صربيا يوم السبت الماضى أمام الجبل الأسود.

ويلعب يوفيتش فى فرانفكورت للموسم الثانى على سبيل الإعارة من نادى بنفيكا البرتغالى، وقد ساعد الفريق على التأهل للدورى الأوروبى هذا الموسم.