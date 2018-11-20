شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعرض 4 ملايين جنيه لاستعارة باسم مرسى موسماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى 4 ملايين جنيه، من أجل استعارة باسم مرسى، لاعب الزمالك، والعائد مؤخراً من تجربة احترافية فى الدورى اليونانى، بسبب أزمة فى التجنيد، ويسعى مسؤولو النادى الإسماعيلى للتعاقد مع ثنائى لقيادة هجوم الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على طلب من البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق، الذى اشترط التعاقد مع صفقات قوية من أجل استعادة بريق الفريق، وأيضاً لتدعيم «الدراويش» بشكل جيد قبل المشاركة فى البطولة الأفريقية، والتى يعود الفريق للتواجد بها بعد غياب عدة سنوات، وأجرى محمد محسن أبوجريشة، مدرب الفريق، اتصالاً هاتفياً مع باسم مرسى، طلب فيه التعاقد معه، ورحب اللاعب ولكنه اشترط التقدير المادى الجيد وموافقة مسؤولى نادى الزمالك، وتلقى اللاعب العديد من العروض بعد عودته من الدورى اليونانى، على رأسها الإنتاج الحربى والمصرى.

فيما فتحت لجنة الكرة والتعاقدات بالنادى خطوط اتصال مع صلاح ريكو، لاعب وسط مصر المقاصة، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتدعيم وسط الفريق، وذلك بناء على ترشيحات من حسنى عبد ربه، لاعب الفريق المخضرم، الذى طلب التعاقد مع ريكو نظراً للإمكانيات المتميزة التى يتمتع بها اللاعب، ومن المنتظر أن يدخل الإسماعيلى فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم فى نادى مصر المقاصة، حيث يدرك مجلس إدارة الإسماعيلى صعوبة الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى، لاسيما أنه أحد العناصر المهمة والأساسية التى يعتمد عليها طلعت يوسف، المدير الفنى للمقاصة، واستقر الرأى داخل الإسماعيلى بالحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقيته فى الشراء.

جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه سعفان الصغير الاقتراحات بتجديد التعاقد مع عصام الحضرى، حارس المرمى، بسبب إثارته للعديد من الأزمات داخل الفريق، وتلويحه فى أكثر من مناسبة بالرحيل بسبب رغبته فى تعديل عقده مع الفريق، فيما تبحث لجنة الكشف عن المواهب فى النادى عن مدافعين من أصحاب المستوى الرفيع خلال أندية دورى القسم الثانى، لتدعيم الفريق على مستوى الدفاع فى ظل رغبة محمود متولى فى الرحيل عن الفريق والانتقال للأهلى.

كما رفض فييرا، المدير الفنى، العرض الذى تلقاه محمد صادق، لاعب الفريق، للانتقال إلى إنبى خلال الفترة المقبلة، وأبدى تمسكه بخدمات اللاعب والحفاظ على القوام الأساسى للفريق.