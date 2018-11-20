لوريس يُعادل رقم زيدان مع ديوك فرنسا

سجل الحارس هوجو لوريس، قائد المنتخب الفرنسي، رقمًا مميزًا في مسيرته مع الديوك، بعد مشاركته في ودية أوروجواي، اليوم الثلاثاء.

وتواجد لوريس في التشكيلة الأساسية للديوك، ليخوض المباراة رقم 108 بقميص منتخب بلاده، ليعادل عدد مشاركات الأسطورة زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا، في المركز الرابع ضمن أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ حامل لقب مونديال روسيا، وفقًا لما ذكره موقع "سكواكا".

ويتصدر ليليان تورام، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ فرنسا برصيد 142 مباراة، وخلفه تييري هنري برصيد 123 مواجهة، ثم مارسيل دوساييه في المركز الثالث برصيد 116 مباراة، ثم زيدان ولوريس في المركز الرابع.

ويمتلك لوريس، صاحب الـ 31 عامًا، الفرصة لتخطي دوساييه صاحب المركز الثالث، حيث لا يزال أمام حارس توتنهام الإنجليزي، سنوات أخرى للمشاركة مع الديوك.

يذكر أن هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، يلعب مع المنتخب الفرنسي منذ عام 2008.