إنييستا يحن لبيته القديم «برشلونة» ويؤكد ديمبلي حالة خاصة

كشف النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني، عن رغبته في العودة يوما ما إلى برشلونة، لكن عن جدارة، وليس لمجرد أنه أحد أهم نجوم الفريق الكتالوني.

وقال إنييستا، في حوار مع "راديو كتالونيا"، اليوم الثلاثاء: "بالطبع أريد العودة إلى برشلونة، لكن أرغب أن أكون بالقرب من الملعب. لازلت أتمنى أن أواصل في الملاعب لمدة 3 أو 4 أعوام".

وتحدث النجم الإسباني عن حياته في اليابان، رفقة فريقه فيسيل كوبي، قائلا: "اللغة تعتبر عائقا بالنسبة لي. التواصل صعب مع بقية اللاعبين في الفريق، لكن كرة القدم لها لغة خاصة يستطيع الجميع فهمها".

وأضاف: "أجد صعوبة في مشاهدة مباريات برشلونة بانتظام بسبب فارق التوقيت بين اليابان وإسبانيا".

وعن مستوى برشلونة هذا العام، أوضح قائد الفريق الكتالوني السابق أن البلوجرانا حتى الآن جيدا، قائلا: "الفريق أفضل من العام الماضي، وجميع اللاعبين قادرين على تحقيق أهداف النادي هذا الموسم".

وواصل إنييستا: "آرثر لا يزال يتطور. هو يلعب بجوار لاعبين مميزين، ولكن مع أسلوب اللعب المتبع في برشلونة سيكون بأمان".

وتابع: "لن يكون هناك تشافي أو إنييستا مجددا، لكن يجب على اللاعبين الإيمان بقدراتهم، لأن جميع اللاعبين الذين يصلون إلى البلوجرانا بالطبع يمتلكون القدرات المميزة، ويجب عليهم أن يظهروها".

إنييستا تحدث أيضا عن أزمة عثمان ديمبلي مع برشلونة، قائلا: "لا أعرف ما يحدث مع ديمبلي، لذلك لا أستطيع التعليق، لكن اللاعب لديه حالة خاصة، ويجب أن يعلم أنه لاعب مهم بالنسبة للنادي، وأن يفعل كل ما بوسعه من أجل الفريق، وهو نفس الحال بالنسبة لجميع اللاعبين".

جدير بالذكر أن إنييستا رحل عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي إلى فيسيل كوبي الياباني.