بيتزي يوضح الفارق بين منتخبي السعودية والأردن

أعرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن سعادته ورضاه بما قدمه لاعبوه خلال مواجهة الأردن وديا، في المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، اليوم الثلاثاء.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: "راض عن النتيجة بشكل عام، فقد اتسمت المباراة بالقوة والمنافسة، وسيطرنا على معظم مجريات اللعب، وتمكنا من التقدم".

وأضاف: "خطورة المنافس جاءت بعد هدف التقدم. بشكل عام كانت مباراة ودية مهمة لنا، وتسبق المرحلة قبل الأخيرة قبل الدخول في منافسات كأس آسيا".

وبسؤاله عن وجود فوارق بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني، رد بيتزي قائلا: "ليس هناك فارق بالمعنى اللفظي، فكل منتخب له أسلوب مختلف".

وأوضح "نحن نلعب ولدينا خطة فنية تناسب المنتخب السعودي، وهي الاستحواذ وتدوير الكرة من خلال لعب أكبر قدر ممكن من التمريرات في منطقة الوسط".

وتابع "أما المنتخب الأردني فيتميز بلعب الكرة العكسية السريعة واللعب العمودي".

وأكمل "بشكل عام أنا راض عما قدمناه، لأننا تمكنا من السيطرة واللعب في ملعب المنافس فذلك بمثابة الإعداد لكأس آسيا".

وعن عدم مشاركة لاعب الوسط، محمد كنو في المباراة، قال بيتزي: "عقب نهاية التمرين أمس الاثنين، شعر كنو ببعض الآلام وعلى ضوء ذلك قررنا إراحته أمام الأردن".