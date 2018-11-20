بولندا تفرض التعادل على البرتغال "المنقوص" بدوري الأمم

فرض المنتخب البولندي التعادل على مضيفه البرتغالي بهدف لكل فريق، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف البرتغال أندريه سيلفا، في الدقيقة 34، قبل أن يحرز أركاديوز ميليك هدف التعادل لبولندا، في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

ورغم التعادل، أنهى المنتخب البرتغالي مشواره في دور المجموعات في الصدارة برصيد 8 نقاط، بينما تذيلت بولندا الترتيب بنقطتين، ليهبط الأخير إلى المستوى الثاني، بينما تأهل رفاق سيلفا للمربع الذهبي.

بدأ فرناندو سانتوس المباراة بتشكيلة تضم كلًا من: بيتو، كانسيلو، بيبي، روبن دياز، كيفن رودريجيز، دانيلو، ويليام، ريناتو سانشيز، رافا، أندريه سيلفا، رافائيل جيريرو.

على الجانب الآخر، دفع يرزي برزنتشيك، مدرب بولندا، بتشكيلة تضم كلًا من: تشيزني، كيدزيورا، كيونيك، بيدناريك، بيريزينسكي، فرانكوفسكي، كريتشوفياك، كليتش، جروزيسكي، زيلينسكي، ميليك.