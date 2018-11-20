شكرا لقرائتكم إصابة نيمار فى تقدم البرازيل على الكاميرون بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة المنتخبين البرازيلى بتقدم السامبا بهدف، فى المباراة الودية المقامة بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهدت أحداث الشوط تعرض النجم نيمار للإصابة، اضطر على إثرها إلى مغادرة ملعب اللقاء مبكرا فى الدقيقة الثامنة، إثر إصابته عقب أن سدد احدى الكرات على مرمى الكاميرون، وشارك بدلا منه ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزى.

وسيطر المنتخب البرازيلى على أحداث الشوط، على الرغم من ندرة الفرص المهدرة، فيما شكل المنتخب الكاميرونى بعض المناوشات الهجومية على مرمى ايدرسون حارس السامبا.

وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط نجح البديل ريتشارليسون فى احراز هدف التقدم بضربة رأس رائعة.



إصابة نيمار

سيدورف وكلويفرت

نيمار يخرج مصابا