شكرا لقرائتكم تيتو مدرب مصر: تركت العيال وأمهم 3 أشهر لتدريب الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر المدرب العام للمنتخب الوطني الأول الإسبانى تيتو جارسيا عن التضحيات التى يقوم بها من اجل المشاركة فى تدريب الفراعنة خلال الفترة الحالية.

وكتب الرجل الثانى فى جهاز المنتخب المصرى خلف المدرب المكسيكى خافيير اجيرى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تركت 3 أبناء وأمهم (زوجته) منذ 3 أشهر حبًا فى كرة القدم فى إشارة للفترة التى يقضيها حاليًا فى مصر لقيادة الفريق الوطنى".

وحقق المنتخب الوطني 4 انتصارات بالعلامة الكاملة مع الجهاز الفنى الحالى ليتصدر الفريق المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة المقرر انطلاقها يونيو المقبل فى الكاميرون.

ويعتبر تيتو الرجل الثانى فى الجهاز الفنى والذى يقوم بدور كبير فى إعداد كافة الخطط التى تساعد المدير الفنى اجيرى لقيادة الفراعنة فى فترة من أنجح فترات الفريق الفنية بعد استعادة الفريق روحه الهجومية التى جعلت الجماهير تتفائل بقدرة الجهاز الفنى على اعادة هيبة الفريق التاريخى بالقارة الافريقية.