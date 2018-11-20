شكرا لقرائتكم 20 لاعبًا فى قائمة دجلة لمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، قائمة مباراة بيراميدز التى ستقام فى الثامنة مساء غدًا الأربعاء على ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضمت قائمة الفريق الدجلاوى 20 لاعبًا هم.. محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، أسامة العزب، كريم ممدوح، دودو الجباس، إليوني يايا، سيد سالم، محمد هلال، عمرو صلاح، محمد عبد العاطى، أحمد سالم صافى، بوزاس فاسيلوس، محمد جمال بيبو، محمد محمود، أحمد بيكهام، إسلام على، إبراهيم عيسي، محمود مرعي، وإبراهيما نداي.

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة دجلة لمباراة بيراميدز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .