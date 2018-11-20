شكرا لقرائتكم الأخضر يعود من الأردن بتعادل إيجابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل المنتخب السعودي مع مضيفه الأردني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الملك عبدالله الثاني" مساء الثلاثاء.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وانتظر المنتخب السعودي حتى الدقيقة 59 من عمر المباراة، لهزّ شباك المنتخب الأردني عن طريق فهد المولد، وأدرك المنتخب الأردني التعادل بواسطة اللاعب أحمد سامر في الدقيقة 70.

وجاءت تلك المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، التي ستقام في الإمارات المقبل. والتي يلعب فيها المنتخب السعودي مع منتخبات كوريا الشمالية ولبنان وقطر، فيما يلعب المنتخب الأردني في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا سوريا وفلسطين.