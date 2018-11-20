7 اخبار رياضيه لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الثلاثاء الموافق 20/ 11/ 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة جاء أبرز 7 منها، الأهلى يصل الإمارات لمواجهة الوصل فى البطولة العربية، حسام عاشور يغادر المران للإصابة، والنجم الساحلى يطلب "كابتن" الزمالك 6 أشهر مقابل 9 ملايين جنيه.

وصلت بعثة الأهلى، منذ قليل، الإمارات لمواجهة فريق الوصل بعد غد الخميس، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

تعرض حسام عاشور قائد الأهلي، للإصابة بكدمة في إصبع القدم، خلال مشاركته في تدريبات الفريق اليوم التي جرت بالملعب الفرعي لنادي الوصل، وذلك إثر كرة مشتركة ولم يستكمل عاشور التدريبات.

حرص السويسرى كريستيان جروس، على عزل محمود كهربا صانع ألعاب الفريق بشكل تام عن أزمة تجديد عقده الحالى مع الزمالك، حيث طالب اللاعب بالتركيز داخل المستطيل الأخضر فقط خاصة أنه عنصر أساسى فى التشكيلة الأساسية والفريق يحتاج لجهوده فى المرحلة المقبلة الحاسمة.

تلقى حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، عرضًا من نادى النجم الساحلى التونسى، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أنه يرفض تمامًا بيع نجم دفاع فريقه ياسر إبراهيم، مضيفًا أن القيمة التسويقية لياسر إبراهيم لاعب الفريق لا يمكن أن تقل عن 100 مليون جنيه.

نجح فريق المقاولون العرب فى مواصلة انتصاراته محققًا الفوز على حساب الجونة بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.