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اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 20 / 11 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 20 / 11 / 2018  شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى يأتي في مقدمتها وصول بعثة الأهلي للإمارات لمواجهة فريق الوصل في البطولة العربية.

الأهلى يستعين بـ10 مباريات لاستكشاف الوصل قبل مواجهة الإمارات

أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى أن الجهاز الفنى شاهد ملخص أكثر من 10 مباريات لفريق الوصل الإماراتى، إلى جانب مشاهدة مباراة الفريقين التى أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين 2-2.

 

 

وسافر الأهلى للإمارات صباح اليوم لمواجهة الوصل الخميس المقبل فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

 

وأكد المدير الفنى أنه يبحث عن الفوز على بطل الإمارات، وتخطى دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب؛ لاستكمال الفريق مشواره فى البطولة.

 

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وفد من الوصل يستقبل الأهلى بالإمارات.. والدرندلى يطمئن على تسكين البعثة

حرص خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الإمارات على الاطمئنان على ترتيبات الإقامة وتسكين اللاعبين.

 

 

واستمر الدرندلى فى متابعة كل الإجراءات حتى اطمأن على البعثة والانتهاء من كل الترتيبات.

 

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت مطار دبى فى الواحدة ظهر اليوم، وكان فى استقبالها قنصل مصر فى الإمارات ووفد من مجلس إدارة نادى الوصل، وانتهت إجراءات الدخول فى دقائق معدودة، وتوجه اللاعبون إلى فندق الإقامة، حيث تناولوا وجبة الغداء وخلدوا الراحة؛ استعدادا لخوض المران الأول فى السابعة والنصف بتوقيت دبى "الخامسة والنصف
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حسام عاشور يغادر مران الأهلي في الإمارات للإصابة

تعرض حسام عاشور قائد الأهلي، للإصابة بكدمة في إصبع القدم، خلال مشاركته في تدريبات الفريق اليوم التي جرت بالملعب الفرعي لنادي الوصل، وذلك إثر كرة مشتركة ولم يستكمل عاشور التدريبات.وخضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق لكنه لم يستطع استكمال المباراة وسيتحدد خلال مران الغد مصير عاشور من مباراة الوصل.

ويستعد الأهلي لمواجهه فريق الوصل بعد غدٍ الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة، علمًا بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2

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الخطيب يقيم فى فندق بألمانيا بعد العملية الجراحية.. اعرف التفاصيل
يستعد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لمُغادرة المستشفى الذى أجرى فيه عملية جراحية أمس الاثنين، من أجل الإقامة فى فندق يبتعد أمتار قليلة عن المستشفى ويستتمر هناك عدة أيام لحين عودته لمصر.

 

 

وأجرى الخطيب جراحة ناجحة فى ألمانيا، أمس الاثنين، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

 

ويقيم الخطيب حالياً فى غرفته بأحد مستشفيات مدينة هانوفر الألمانية بعدما غادر غرفة العناية المُركزة أمس ويستمر فى المستشفى 48 أو 72 ساعة قادمة قبل الانتقال للإقامة فى الفندق القريب من المستشفى، ويستمر به أسبوعاً أو عشرة أيام وهى فترة نقاهة بعدها سيعود للقاهرة لاستكمال برنامجه العلاجى، ثم مزاولة أعماله ونشاطاته.

 

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