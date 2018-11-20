شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كهربا يرفع شعار "الالتزام هو الحل" فى أزمة عقد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك إثارة أى أزمات بعد إعلان ناديه توثيق عقده الجديد بشكل رسمى فى اتحاد الكرة على عكس رغبة اللاعب.



كهربا فى تدريبات الزمالك

وأعلن مجلس إدارة الزمالك توثيق عقد محمود كهربا، باتحاد الكرة منذ ساعات بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة بخصوص صحة العقد الذى تم توقيعه مع اللاعب قبل إعارته الأخيرة لنادى اتحاد جدة السعودى .



كهربا فى تدريبات الزمالك

ورغم إعلان الزمالك توثيق عقد كهربا لم يفتعل اللاعب أى أزمات داخل القلعة البيضاء حيث تواجد فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى ويستعد بجدية للتواجد فى مباراة الأبيض المقبلة أمام الداخلية الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ15 للدورى.



كهربا فى تدريبات الزمالك

وطلب السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك من كهربا عدم الانشغال بأزمة العقد نهائيًا والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر لكونه أحد العناصر الأساسية للأبيض بالوقت الحالى.