شكرا لقرائتكم خبر عن هداف إنبى السابق: حزين على فريق صعد للدورى بجيل من ذهب ووضع نفسه وسط الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان ونجم انبى فى عصره الذهبى، عن حزنه للنتائج السيئة التى يقدمها الفريق البترولى خلال الفترة الأخيرة وأخرها الخسارة اليوم أمام الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد لصالح سيد البلد.

وقال عبد العاطى: "حزين على فريق صعد للدورى الممتاز بجيل من ذهب ووضع نفسه من أول موسم وسط الكبار فى الجدول والآن فى قاع الجدول، على إدارة انبى مراجعة نفسها قبل فوات الأوان".

وأضاف عبد العاطى: "كل الدعم للجهاز الفنى، ولابد من وقفه شديدة مع اللاعبين وتدعيم قوى فى يناير لتصحيح المسار".



مجدى عبد العاطى

وحقق حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا غاليًا على إنبى فى عقر داره، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 18 محتلاً المركز السادس بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 14 محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 5 وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.